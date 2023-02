Deila duidelijk: "Zou één van mijn strafste realisaties ooit zijn als coach"

Standard staat voor enkele belangrijke wedstrijden de komende weken. Die zullen voor een groot deel bepalen waar de club strandt.

Naar Union en Anderlecht, thuis tegen Westerlo en dan richting Jan Breydel voor een duel met Club Brugge. Het zijn belangrijke weken voor Standard.

De Rouches staan momenteel zesde, op vier punten achterstand van de vierde plaats die momenteel in handen is van Club Brugge.

“Als we dit seizoen de top vier halen, dan zou dat één van mijn strafste realisaties ooit zijn als coach”, klinkt het bij Het Belang van Limburg. “Maar ik ben al blij met waar we nu staan. We doen volop mee voor de top acht en ik verwacht een strijd tot het bittere einde.”