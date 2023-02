Geen goed nieuws uit Turkije: lichaam van Christian Atsu gevonden

Het lichaam van de vermiste Ghanees Christian Atsu is teruggevonden in Turkije.

Zijn lichaam is gevonden in zijn ingestorte woning in het Turkse Hatay, zo heeft de manager van Atsu bevestigd. “Het levenloze lichaam van Atsu is teruggevonden onder de brokstukken. Ook zijn telefoon werd gevonden”, klonk het bij Murat Uzunmehmet.

De speler van Hatayspor leefde er in een flatgebouw van twaalf verdiepingen en er was een sterk vermoeden dat hij op 6 februari tijdens de aardbeving in het gebouw aanwezig was. Eerst werd nog gemeld dat hij levend en wel teruggevonden was, maar die informatie bleef helaas niet te kloppen.

De aannemer van de luxeresidentie, waar zo'n 800 mensen gestorven zijn, werd vorige week gearresteerd toen hij het land probeerde te verlaten.