Geraerts verklaart succes van zijn sterke kleedkamer en licht tipje van de sluier hoe transferproces verloopt bij Union

Karel Geraerts laat iedereen in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer genieten van Union SG. De Brusselaars hebben nog een extra dimensie aan hun spel toegevoegd. Volgens hun trainer is de groepsgeest dat beetje extra dat Union voordeel heeft ten opzichte van de rest.

Geraerts kan ook rekenen op sterke karakters als Christian Burgess en Teddy Teuma. "Die hebben ook wel eens minder geslapen of minder goed gespeeld. Er zit véél karakter in onze kleedkamer, maar het is wel goed karakter, ja. Dat is een cultuur die al jaren is gecreëerd. Chris O'Loughlin is daarmee begonnen, met de hulp van de trainers. Respect, nederigheid, winnaarsmentaliteit: daar worden spelers op aangetrokken", vertelt Geraerts in HBvL.

Data is belangrijk bij Union, maar daar alleen wordt niet op geselecteerd bij transfers. "Ze gaan door een heel dataproces, maar als Chris met hen praat, wordt ook gekeken of hun hart op de juiste plek zit. Elk seizoen doen we ook een tweetal activiteiten om hen op een ludieke manier aan die waarden te herinneren. Tijdens de winterstage moesten de spelers in groepjes een eigen raptekst maken, rond een van die waarden. Dat draagt ook bij tot het succes.”