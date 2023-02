"Hij zal altijd vrienden hebben in Piraeus": voormalig Real-legende Marcelo zit opnieuw zonder club

Waar gaat het nu heen voor Marcelo? De Braziliaan sleet zijn beste jaren bij Real Madrid en trok nadien naar het Griekse Piraeus.

Olympiakos neemt nu echter al opnieuw afscheid van hem. Het stelde hem met veel trots voor in september 2022, maar de linkerflankverdediger bleek fysiek niet in staat om het verhoopte niveau te halen en geraakte niet verder dan 332 speelminuten.

"De hele Olympiakos-familie zou Marcelo willen bedanken voor de samenwerking en voor zijn aanwezigheid bij Olympiakos", begint de Griekse topclub het bericht waarin het afscheid van Marcelo aangekondigd wordt. "De tijd die hij bij ons spendeerde was kort, maar heeft voor een blijvende band gezorgd. Hij weet dat hij in Griekenland, in Piraeus, altijd vrienden zal hebben!"

De grote vraag is waar het nu heen gaat voor de 34-jarige voetballer. De man die doorstroomde van de jeugd naar het profvoetbal bij Fluminense, speelde liefst 15 jaar lang bij Real. Marcelo veroverde liefst vijf keer de Champions League met de Koninklijke.