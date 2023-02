Spitsenkwestie, Union en buitenwereld: Genkenaars bespreken thema's na nieuw puntenverlies in Mechelen

Er waren wel wat thema's om te bespreken in het Genkse kamp na nieuw puntenverlies in Mechelen. Genk heeft daar nu al acht jaar niet meer kunnen winnen. Ook deze keer dus niet, ondanks alle kennis die trainer Vrancken heeft over de tegenstander.

Zijn spelers deelden zijn analyse: de ploeg was onvoldoende aanwezig, al vonden ze wel dat het na rust beter ging. Bryan Heynen ontpopte zich tot de redder in minuut 94 door voor doel op te duiken en raak te koppen. Specialiteit van het huis. "Ik krijg meer vrijheid van de trainer. Vorig seizoen werd ik meer op de 6 uitgespeeld, waardoor ik minder in de zestien kwam", verklaart de maker van de 2-2.

Na een 1 op 6 zal hier en daar misschien wel gefluisterd worden dat het allemaal wat minder scherp is bij Genk. " Er wordt heel veel over ons gezegd sinds het begin van het seizoen. Daar zijn we niet mee bezig. Als we minder gaan presteren, denk ik wel dat mensen daar over gaan beginnen spreken. Sowieso zijn we een team dat daar niet te veel naar kijkt", ligt Mike Trésor er niet wakker van.

© photonews

"Vorige week was natuurlijk niet slecht, dat was zelfs goed", benadrukt Heynen. "Uiteindelijk zijn het wel de punten die tellen. Ik denk dat we evenveel kansen hadden als Mechelen, maar we mogen blij zijn met een punt." Als Union vanavond wint van Standard, komt het wel tot op vier punten.

Gaan ze die match met een bang hartje in het oog houden? "Neen, daar kijk ik niet naar. We focussen op wat wij volgende week voor de boeg hebben. Eerst goed rusten en dan tijdens de week weer hard werken", besluit Trésor. "Ik weet niet of ik voor de tv ga zitten, maar ik ga het misschien wel volgen", wil Heynen toch wel weten hoe groot de marge van de leider nog zal zijn.

© photonews

Wat de vorige weken al leefde in Genk, was de spitsenkwestie. Hoe beoordeelde Vrancken zijn aanvallers in de match van vrijdag? "Arokodare was zoekende. Je wil dat een speler vol voor een beslissing gaat en niet gaat twijfelen. Ik wil hem daarin krediet geven. Samatta is met veel energie ingevallen. Chapeau voor hem, na vorige week te starten en dan nu op de bank te beginnen. Goed om er bij zijn invalbeurt weer vol in te vliegen."