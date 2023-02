Anthony Moris na verlies van Union tegen Standard: "We moeten deze nederlaag gebruiken voor de toekomst"

Union heeft nog eens verloren in de competitie.

Na 17 ongeslagen matchen heeft Union toch nog eens verloren in de competitie. Standard maakte in het slot nog twee goals en ging met 2-4 winnen in het Dudenpark. Union staat weer met de voeten op de grond.

"We hebben het in het verleden laten zien, vooral na het verlies tegen Antwerp (4-2, op 31/08, red.), dat we genoeg karakter hadden om op te staan. Deze klap is goed. Het zal iedereen opnieuw mobiliseren. We moeten deze nederlaag gebruiken voor de toekomst", zei doelman Anthony Moris bij RTBF.

Standard speelde sterk en was gedreven tegen Union, zoals het wel vaker kan tegen een topploeg. "We waren misschien wel de ideale tegenstander voor Standard, dat zat te wachten op een grote wedstrijd om nieuw leven in te blazen", zegt Moris nog.