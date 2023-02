Karel Geraerts niet ontevreden na verlies van Union tegen Standard: "Ik verlies liever zo dan slecht te spelen"

Union had de kans om tot op vijf punten van Racing Genk te komen, maar verloor thuis tegen Standard.

Na 17 wedstrijden zonder nederlaag en voor het eerst sinds september, weet Union nog eens wat verliezen is. Het liet zo de kans liggen om dichter bij Racing Genk in stand te komen, want de leider liet zelf punten liggen tegen KV Mechelen.

Union-trainer Karel Geraerts wou de nederlaag niet al te negatief bekijken. "Ik vond Union zeker niet slecht spelen. Het verschil is vandaag gemaakt door individuele fouten. Normaal maken we heel weinig fouten, vandaag waren die er wel. Ik heb er geen echte verklaring voor", zegt Geraerts bij HLN.

"Maar we hadden genoeg kansen om meer te scoren. Ik verlies liever zo dan slecht te spelen zonder kansen. Maar ook Standard heeft goed gespeeld. Volgende week willen we gewoon weer winnen. Er wachten ons in de competitie, beker en Europees nog genoeg uitdagingen", zei Geraerts nog.