Wint Club Brugge een tweede keer onder Scott Parker tegen Cercle Brugge? "Wordt ook niet simpel"

In de Brugse derby zoekt Club Brugge naar een tweede overwinning onder Scott Parker.

Eén overwinning in acht wedstrijden en deze week nog een nederlaag tegen Benfica in de Champions League. Scott Parker blijft zoeken naar het juiste recept. Imke Courtois ziet dat Parker maar blijft roteren.

"Parker is duidelijk nog steeds zoekende en legt elke week weer een andere puzzel, wat de automatismen niet ten goede komt. Nu was het weer Odoi op het middenveld en Lang als valse 9 waardoor het voorin aan een echte spits ontbrak", zegt ze in De Zondag.

"Spelers hebben duidelijkheid en ritme nodig. En de Brugse derby wordt ook niet simpel. Cercle verrast dit seizoen. Het is een dynamische ploeg en durft met intensiteit te spelen." Aftrap om 13u30.