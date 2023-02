Cercle Brugge, Standard en Mechelen VS Club Brugge, Leuvense efficiëntie en Waregemse kaas van het brood

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Cercle Brugge

Wat deed Cercle Brugge het goed in de Brugse derby. Achteraf konden ze zich met een 2-2 gelijkspel zelfs teleurgesteld noemen, want ze verdienden eigenlijk echt te winnen.

Somers was - andermaal - het toonbeeld van wat deze Vereniging laat zien. Veel drive, veel loopvermogen, veel druk op de bal. Heel erg sterk.

Standard

Ook indrukwekkend dit weekend: Standard. Na zeventien speeldagen zonder nederlaag waren het de Rouches die Union er nog eens oplegden.

En hoe! Vier keer scoren in het Dudenpark, dat is enkel de héél grote clubs gegeven. Er staat een geheel, Alzate bestreek op zijn eentje het hele middenveld en drong zo dat van Union achteruit. Straf.

KV Mechelen

KRC Genk verloor twee punten op bezoek bij KV Mechelen en dat was toch wel minstens deels door de sterkte van Malinwa.

Wouters kwam vanuit de B-kern terug en speelde meteen een prima partij, terwijl ook Van Hecke stevig stond en Hairemans & co heel gretig de flanken bestreken.

FLOP

Club Brugge

Hoe goed Cercle Brugge ook was in de Brugse derby, ook het lamentabele niveau van Club Brugge had daarin een aandeel.

Er was weinig druk op de bal, er was weinig beweging en niemand leek ook echt te vechten voor de blauw-zwarte eer. Als het zelfs in een derby niet meer lukt om zich op te laden ...

© photonews

Leuvense efficiëntie

OH Leuven had in de eerste helft op bezoek bij KAA Gent liefst zeven doelpunten kunnen maken. De lat en Nardi lagen een paar keer in de weg, maar sommige kansen werden ook simpel gemist.

Mario Gonzalez leek ooit op weg naar de topschutterstitel, maar zit in een vormdipje na een blessure. En ook Al-Tamari en anderen misten grote kansen.

Essevee en de kaas en het brood

Zulte Waregem speelde opnieuw een degradatietopper, kwam opnieuw op voorsprong ... en liet zich opnieuw de kaas van het brood eten.

En zo wordt het steeds minder makkelijk voor Essevee om zich dit seizoen nog te gaan redden. Tegen KV Kortrijk heeft het écht geen excuus meer.