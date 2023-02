Coucke reageert na overleg met Anderlecht-fans: "Voor sommigen is Vandenhaute een breekpunt"

Marc Coucke en Wouter Vandenhaute zaten vanavond samen met een delegatie van fans van RSC Anderlecht. De eigenaar van paars-wit reageerde na het overleg zelf op de heisa van de afgelopen weken.

"Ik wil eerst en vooral benadrukken dat het een constructief en geanimeerd gesprek is geweest", aldus Marc Coucke bij Sporza. "Iedereen heeft zijn zeg kunnen doen. Wij hebben goede fans nodig en de fans hebben een goede directie nodig."

Al beseft ook Coucke dat de positie van Wouter Vandenhaute nog steeds voer voor discussie is. "Voor een deel van de fans blijft zijn positie een breekpunt. Voor een deel zitten zaken uit het verleden zo diep dat ze er niet over geraken. En daar moeten we ook respect voor hebben."

We hopen er op sportief vlak dit seizoen nog iets van te maken. En gelukkig beginnen we volgend seizoen allemaal opnieuw met nul punten

"De bedoeling van deze avond was dus niét om de fans te sussen", besluit de eigenaar van de Belgische recordkampioen. "We hopen er op sportief vlak dit seizoen nog iets van te maken. En gelukkig beginnen we volgend seizoen allemaal opnieuw met nul punten."