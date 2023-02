Mbaye Leye mist nét in de levensbelangrijke derby drie sterkhouders op het middenveld: "Ben het gewoon om oplossingen te zoeken"

Voor Zulte Waregem is het stilaan echt alle hens aan dek. Na het nieuwe puntenverlies tegen Seraing zijn er geen excuses meer vrijdag.

En laat vrijdag nu net dé derby op het programma staan tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk. Voor beide ploegen én voor de fans heel belangrijk.

Mbaye Leye zal voor dat duel naast Ruud Vormer (sleutelbeenbreuk) ook Rommens én Brüls moeten missen, want zij zijn geelgeschorst.

Rivaliteit én strijd voor behoud

"Ik ben eraan gewoon om een ploeg op te stellen met afwezigen of zonder hen, dus we zullen oplossingen vinden voor de match met een dubbel belang."

"Er is de rivaliteit en er is de plaats in het klassement. We strijden voor het overleven van de club in eerste klasse. We waren in Seraing met meer dan 400 supporters en we willen er tot het einde voor gaan. We snappen dat de supporters gefrustreerd zijn, het is een moeilijk seizoen voor iedereen."