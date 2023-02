Bouchez (MR) weert zich vurig tegen verbod op gokreclame: "Gaan we auto's verbieden omdat er ongelukken zijn?"

Deze week werd bekendgemaakt dat er een wet komt die een verbod zal opleveren op gokreclame. Al is het misschien nog niet zover.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is alvast niet te vinden voor de wet die een verbod op gokreclame in de sport moet gaan betekenen.

Alles verbieden?

"Indien nodig stemmen we de wet niet", is hij pertinent in Het Laatste Nieuws. "Er gaan altijd uitspattingen zijn."

Waarop hij fel doorging: "Gaan we ook auto's verbieden omdat er ongelukken zijn? Plots wil men alles verbieden. Weet je dat er politici waren die de naam Jupiler Pro League wilden aanpassen?"