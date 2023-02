Eigenaars Liverpool krabbelen terug: "Blijven we voor altijd? Nee!"

Sinds vorig jaar waren er al geruchten dat de Engelse topclub Liverpool te koop zou staan. Fenway Sports Group (FSG) zou open gestaan hebben voor een verkoop, maar aandeelhouder John William Henry komt daar nu op terug.

FSG liet vorig seizoen weten dat een verkoop tot de mogelijkheden behoorde, maar daar werd nu op teruggekomen. Henry zou wel investeringen van andere partijen toejuichen, maar een verkoop is niet aan de orde.

In een exclusief interview met Boston Sports Journal bevestigde hij dat er met potentiële investeerders gesproken is. “Ik weet dat er veel gesprekken en citaten over Liverpool de revue zijn gepasseerd. Toch blijf ik bij de feiten. Blijven we voor altijd in Engeland? Nee. Verkopen we Liverpool? Nee. Praten wij met investeerders over Liverpool? Ja. Gaat daar iets gebeuren? Ik geloof van wel, maar het zal geen verkoop zijn. Wij hebben de afgelopen twee decennia sowieso niets verkocht."