Opmerkelijk: Luikenaar moet Clasico tussen Anderlecht en Standard in goede banen leiden

Komend weekend staan er wel wat topwedstrijden op het programma in de Jupiler Pro League. Zo is er zondag Club Brugge-Gent. Later op de dag staat ook Anderlecht-Standard op het programma. De Belgische bond heeft intussen de scheidsrechters bekendgemaakt voor speeldag 27.

En daarbij is de fans van Anderlecht toch al één zaak opgevallen. Jonathan Lardot is zondag de hoofdscheidsrechter tijdens de Clasico. Intussen weet iedereen ook dat Lardot een Luikenaar is. Het maakte dat de fans vraagtekens zetten bij zijn aanduiding. SPEELDAG 27 24/02/23 - 20:45 | S.V. ZULTE-WAREGEM - K.V. KORTRIJK REF - LAWRENCE VISSER

- LAWRENCE VISSER AR1 - RIEN VANYZERE

- RIEN VANYZERE AR2 - THIBAUD NIJSSEN

- THIBAUD NIJSSEN 4th OFF - KEVIN DEBEUCKELAERE

- KEVIN DEBEUCKELAERE VAR - WIM SMET

- WIM SMET AVAR - MARTIJN TIESTERS

- MARTIJN TIESTERS RO - MARIO VANLOMMEL 25/02/23 - 16:00 | FC SERAING - YELLOW RED K.V. MECHELEN REF - LOTHAR D'HONDT

- LOTHAR D'HONDT AR1 - LAURENT CONOTTE

- LAURENT CONOTTE AR2 - GIANNI SEELDRAEYERS

- GIANNI SEELDRAEYERS 4th OFF - JORDY VERMEIRE

- JORDY VERMEIRE VAR - LAWRENCE VISSER

- LAWRENCE VISSER AVAR - THIBAUD NIJSSEN

- THIBAUD NIJSSEN RO - GERD BYLOIS 25/02/23 - 18:15 | K.R.C. GENK - K.V. OOSTENDE REF - JASPER VERGOOTE

- JASPER VERGOOTE AR1 - MICHAEL GEEROLF

- MICHAEL GEEROLF AR2 - NICO CLAES

- NICO CLAES 4th OFF - KEN VERMEIREN

- KEN VERMEIREN VAR - BERT PUT

- BERT PUT AVAR - FLORIAN LEMAIRE

- FLORIAN LEMAIRE RO - ROEL BENSCH 25/02/23 - 18:15 | K.A.S. EUPEN - CERCLE BRUGGE K.S.V. REF - BRAM VAN DRIESSCHE

- BRAM VAN DRIESSCHE AR1 - YVES DE NEVE

- YVES DE NEVE AR2 - MICHELE SEELDRAEYERS

- MICHELE SEELDRAEYERS 4th OFF - MICHIEL ALLAERTS

- MICHIEL ALLAERTS VAR - JAN BOTERBERG

- JAN BOTERBERG AVAR - ROMAIN DEVILLERS

- ROMAIN DEVILLERS RO - GLENN CLAES 25/02/23 - 20:45 | K.V.C. WESTERLO - R. UNION ST-GILLOISE REF - ALEXANDRE BOUCAUT

- ALEXANDRE BOUCAUT AR1 - QUENTIN LESCEUX

- QUENTIN LESCEUX AR2 - NICOLAS MASZOWEZ

- NICOLAS MASZOWEZ 4th OFF - ANTHONY LETELLIER

- ANTHONY LETELLIER VAR - WESLI DE CREMER

- WESLI DE CREMER AVAR - LENNERT BECQUET

- LENNERT BECQUET RO - CHRISTOPHE SNOECK 26/02/23 - 13:30 | CLUB BRUGGE K.V. - K.A.A. GENT REF - ERIK LAMBRECHTS

- ERIK LAMBRECHTS AR1 - JO DE WEIRDT

- JO DE WEIRDT AR2 - MARTIJN TIESTERS

- MARTIJN TIESTERS 4th OFF - ARTHUR DENIL

- ARTHUR DENIL VAR - KEVIN VAN DAMME

- KEVIN VAN DAMME AVAR - RIEN VANYZERE

- RIEN VANYZERE RO - BERT VERBEKE 26/02/23 - 16:00 | OUD-HEVERLEE LEUVEN - R. ANTWERP F.C. REF - NATHAN VERBOOMEN

- NATHAN VERBOOMEN AR1 - MATHIAS HILLAERT

- MATHIAS HILLAERT AR2 - RUBEN WYNS

- RUBEN WYNS 4th OFF - LAURENT WILLEMS

- LAURENT WILLEMS VAR - JASPER VERGOOTE

- JASPER VERGOOTE AVAR - ROMAIN DEVILLERS

- ROMAIN DEVILLERS RO - DIETER VAN ESCH 26/02/23 - 18:30 | R.S.C. ANDERLECHT - R. STANDARD DE LIEGE REF - JONATHAN LARDOT

- JONATHAN LARDOT AR1 - FLORIAN LEMAIRE

- FLORIAN LEMAIRE AR2 - QUENTIN BLAISE

- QUENTIN BLAISE 4th OFF - BRENT STAESSENS

- BRENT STAESSENS VAR - NICOLAS LAFORGE

- NICOLAS LAFORGE AVAR - QUENTIN LESCEUX

- QUENTIN LESCEUX RO - CARLOS-MANUEL SERRA GUERREIRO ALHO 26/02/23 - 19:15 | SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI - K. ST.-TRUIDENSE V.V. REF - JAN BOTERBERG

- JAN BOTERBERG AR1 - KEVIN DHONDT

- KEVIN DHONDT AR2 - NICK SENECAUT

- NICK SENECAUT 4th OFF - QUENTIN PIRARD

- QUENTIN PIRARD VAR - KEVIN VAN DAMME

- KEVIN VAN DAMME AVAR - KEN VERMEIREN

- KEN VERMEIREN RO - CHRISTOPHE SNOECK