'Real Madrid wil contract van Modric verlengen, maar heeft een eis... waar speler zelf niét mee akkoord is'

Real Madrid en Luka Modric willen eerstdaags de gesprekken aanknopen om het contract van de middenvelder te verlengen. Al is er een kink in de kabel.

“Ik wil graag mijn aflopend contract bij Real Madrid verlengen”, neemt Luka Modric geen blad voor de mond. “Ik voel me hier goed. Het is de bedoeling dat we binnenkort met elkaar praten. Ik wil dat nieuwe contract vooral verdienen.”

Volgens de Spaanse kranten wil ook De Koninklijke langer door met de voormalige Gouden Bal. Al hangt er wel een voorwaarde aan vast. Real Madrid wil dat de 37-jarige middenvelder een punt zet achter zijn carrière bij Kroatië. En dat wil hij niét. Wordt ongetwijfeld vervolgd.