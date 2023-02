Deila moet voor Clasico tegen Anderlecht van zondag moeilijke knoop doorhakken: 18-jarige of 20-jarige?

De kern van Standard kan niet al te veel afwezigen verdragen. Zondag moet Ronny Deila echter zijn kapitein missen: Noë Dussenne. Nu moet hij de keuze maken tussen twee piepjonge verdedigers.

Het experiment met Cimirot in de defensie gaat hij immers niet meer herhalen nadat dat de vorige keer falikant afliep. Het wordt dus ofwel Lucas Noubi (18) of Ibe Hautekiet (20). Die laatste is de enige transfer die Standard deze winter deed. Hij werd weggehaald bij Club NXT.

"We spreken dikwijls van een gebrek aan leiders in onze kern", aldus Deila. "Maar Ibe is er zo eentje, ondanks zijn leeftijd. Hij heeft alle karakteristieken van een leider."

Noubi heeft dan weer wat meer ervaring op het hoogste niveau. Hij speelde dit seizoen al tien matchen in het A-elftal. "Het is wel nog een jongen, hij gaat nog naar school en de twee combineren is niet zo makkelijk", vulde Deila aan.