Fanboard Anderlecht haalt weer uit naar Wouter Vandenhaute in gezamenlijk statement

Na het overleg van maandag is de mening van de Anderlecht-fans ten opzichte van Wouter Vandenhaute niet veranderd. De niet-uitvoerende voorzitter moet ontslag nemen zeggen ze in een statement.

"Na deze door hoofdaandeelhouder geleide vergadering blijft onze mening achter het ontslag van Wouter als niet-uitvoerbare voorzitter staande", begint het statement stevig.

"Vijf jaar na de overname door Marc Coucke zijn we op sportief gebied nog geen stap vooruit gegaan, mede door fouten uit het verleden, maar ook door verkeerde keuzes die Wouter als voorzitter gemaakt heeft."

Steun voor Fredberg

"De aanwezigheid van Jesper Fredberg (CEO Sports, red) was duidelijk om de foutieve keuzes van Vandenhaute te verdoezelen en te camoufleren." Maar het fanboard steunt Fredberg wel.

"We moeten wel opmerken dat wij de visie van Fredberg en zijn huidig team VOLLEDIG steunen en hem de kans zullen geven zich te ontplooien op zijn manier ZONDER inmenging van de voorzitter. De toekomst zal uitwijzen of hij deze rol effectief kan en mag spelen."

Raad van Bestuur moet beslissen over Vandenhaute

"Marc Coucke behandelde ieders mening met respect, wat we in de vorige vergaderingen met Wouter niet konden zeggen."

"We hebben de duidelijke vraag gesteld of Marc nog het vertrouwen heeft in de niet-uitvoerende voorzitter na onder andere zijn fouten, veelal geen communicatie en zijn beslissingen op sportief gebied (Verbeke, Kindermans, Kompany)."

"Marc antwoordde dat het aan de Raad van Bestuur is om hierover een oordeel te vellen, maar we kregen dan ook geen volmondige ja te horen van hemzelf."

Een club moet geleid worden door mensen met kennis van zaken

"We geven ook nog mee dat het als fanboard nooit de bedoeling is/was de terugtrekking van kapitaal uit de club van de hoofdaandeelhouders te eisen. We blijven van mening dat een club moet geleid worden door mensen met kennis van zaken (zowel op sportief als niet-sportief gebied), en dat niemand groter is dan de club."



"We zullen alles op de voet blijven volgen en indien er nog acties zullen volgen, is het de bedoeling om de club zeker geen financiële schade berokkenen", klinkt het in het besluit.