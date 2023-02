Kapitein van KV Mechelen erg lovend voor Defour en ziet veel gelijkenissen met andere succescoach

Steven Defour nam na het ontslag van Danny Buijs over bij KV Mechelen nadat die de verkeerde keuze bleek. Onder Defour lijkt het wel weer beter te lopen.

Rob Schoofs (28) speelt als sinds midden 2017 en kende met Wouter Vrancken als trainer veel succes. Vrancken vertrok vorige zomer echter naar Racing Genk en ook daar doet hij het goed. Schoofs, de kapitein van KVM, was dan ook heel tevreden van Vrancken als coach.

"Wouter houdt het simpel. Sommige trainers willen het beter doen dan voordien en maken het soms te ingewikkeld. Wouter is iemand die zegt: ‘dit wil ik zien’, en dat blijft het hele seizoen zo. Bij KV Mechelen was het vier jaar zo en dat is alles wat een speler nodig heeft: duidelijkheid", zei Schoofs bij TVL Sportcafé.

Onder Defour loopt het weer beter

Steven Defour zette zijn eerste stapjes als trainer onder Vrancken en dat merk je volgens Schoofs. "Defour valt heel erg mee als coach. Al van dag één bij KV Mechelen was hij een van ons en het ging zeer goed. Hij is heel gepassioneerd, zo was hij als speler ook zo."

"Steven gaat een beetje verder op dat elan van Wouter. Sinds hij trainer is zijn we wat teruggekeerd naar de principes van Wouter. Daarmee hebben we al heel wat stappen gezet." Dat het toch maar niet lukt dit seizoen heeft volgens Schoofs ook te maken met de trainerswissel(s) en de vele blessures die de ploeg kende.