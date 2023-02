Rondje op het Kampioenenbal: Lukaku smeert Porto eerste nederlaag in 23 (!) wedstrijden aan, Manchester City vergeet te winnen

Real Madrid en SSC Napoli wonnen gisteren al hun wedstrijden en het moet gezegd: het waren héél aangename partijen om volgen. Ook vanavond stond er Champions League-voetbal op het menu. Met een hoofdrol voor... Romelu Lukaku.

Internazionale FC 1 - 0 FC Porto

Internazionale FC en FC Porto leken er héél lang een scoreloos gelijkspel van te maken. In de slotfase pakte Otavio een tweede gele kaart. Het sein voor de ingevallen Romelu Lukaku om het gaspedaal in te drukken.

Big Rom werd in eerste instantie afgeblokt door de paal, maar in de herneming bezorgde de Rode Duivel - het was zijn tweede doelpunt in twee wedstrijden - zijn team de volle buit. Inter kan met een héél leuke uitgangspositie naar Portugal reizen.

RB Leipzig 1 - 1 Manchester City

Manchester City vergat vanavond een uitstekende uitgangspositie mee te nemen in de koffer. Op het halfuur leken The Citizens - zonder de geblesseerde Kevin De Bruyne - nochtans goed op weg na een doelpunt van Riyad Mahrez.

De bezoekers uit Engeland vergaten echter enkele kansen te benutten - Erling Braut Haaland werd amper in stelling gebracht - en dat brak hen zuur op. Josko Gvardiol zorgde uiteindelijk voor de 1-1 eindstand.