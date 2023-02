Twijfels rond de basisplaats van Romelu Lukaku tegen Porto: "Ik kies voor het welzijn van Inter"

Romelu Lukaku start vanavond mogelijk niet in het Champions League-duel tegen Porto. Daags voor de wedstrijd waren er twijfels bij trainer Simone Inzaghi.

Afgelopen weekend scoorde Romelu Lukaku voor het eerst sinds lang weer voor Inter Milaan. Hij scoorde in 2 tijden vanop de stip. Je zou denken dat hij daardoor tegen Porto opnieuw het vertrouwen krijgt, maar dat is nog niet zeker.

Lautaro Martinez kreeg tegen Udinese rust. Hij zal tegen Porto sowieso starten. Dan gaat het voor de andere plaats in de spits dus tussen Lukaku en Edin Dzeko.

"Het is een van mijn twijfels", vertelde trainer Simone Inzaghi op de persconferentie. "Ik kies voor het beste en voor het welzijn van Inter. Lukaku doet het goed en op fysiek vlak is hij op de goede weg. Hij werkt hard. Als hij niet start, dan kan hij in de laatste minuten nog altijd van nut zijn. Dan kunnen er ruimtes ontstaan die er voordien niet waren."