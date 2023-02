Vertonghen lyrisch over twee jongelingen bij Anderlecht: "Hij staat verder dan ik op dezelfde leeftijd"

Jan Vertonghen kwam naar de persconferentie voor de match tegen Ludogorets. Normaal is zoiets afgehandeld op een dikke tien minuten, maar niet voor Sterke Jan. Er waren immers heel wat vragen voor hem.

Over zijn eigen niveau bijvoorbeeld, dat sinds het WK in één ruk naar boven ging. Hij is nu de sterkhouder die Anderlecht verwachtte te halen. "Ik speel in ieder geval beter ja", grijnsde hij. "Ik voel me zowel fysiek als mentaal heel goed nu."

"Het is een toffe groep met een trainer die heel positief is en heel veel honger uitstraalt. Dat heeft ook een positief effect op mij. Er zit meer stabiliteit in de groep sinds we met vier achteraan spelen. Daar hebben we ook de spelers voor. Er is een andere wisselwerking tussen mij en het team."

Jaap Stam was superpositief in zijn coaching naar mij toe. Ik wil hetzelfde doen

Vertonghen is dé leider geworden van paars-wit. Zo duwt hij zelfs Killian Sardella zijn niveau omhoog. "Killian heeft zeker zijn waarde laten zien op een positie die niet de zijne is. Hij vindt er beter en beter zijn draai. Ik probeer een positieve coaching voor die spelers te hebben. Voor jonge gasten is dat belangrijk."

"Ik heb bij Ajax naast Jaap Stam gespeeld en die was superpositief. Ik heb daar veel van geleerd en veel vertrouwen uit geput. Dat probeer ik nu zelf ook te doen."

Ook voor de begeleiding van Zeno Debast is dat een meerwaarde. "Hoe oud is Zeno nu? 19? Ja, dan staat hij verder dan ik op die leeftijd. Ik was nog zoekende. Nu is het wel zo dat hij moet blijven groeien, zoals ik heb kunnen doen."

"Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Het is een bescheiden jongen met een goeie kop op. Ik zou graag nog een jaar met hem spelen. Er valt nog veel te leren. Maar in de zomer kan er altijd veel gebeuren. Een jaartje extra bij Anderlecht zou ook niet slecht zijn", besloot Vertonghen met een wijze raad.