Legendarische Engelse voetbalcommentator overleden: the voice of English football is niet meer

Het Engelse voetbal is een legendarisch figuur armer. Een commentator van de BBC is overleden.

John 'Motty' Motson was 50 jaar voetbalcommentator voor de BBC. In die periode gaf hij commentaar op 10 WK's en 10 EK's. Ook was hij de stem bij 29 finales van de FA Cup. In totaal was hij goed voor bijna 2500 wedstrijden op de tv. Hij werd ook wel eens the voice of English football genoemd.

Sinds 1971 werkte hij mee aan Match of the Day. 3 jaar eerder was hij in vaste dienst voor de Britse omroep gaan werken. In 2018 ging hij op pensioen. De wedstrijd tussen Crystal Palace en West Bromwich Albion was zijn allerlaatste wedstrijd waarbij hij commentaar gaf.

Motson overleed op 77-jarige leeftijd. Volgens een statement van zijn familie overleed hij vredig in zijn slaap.