Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Engelse club wil unieke dubbeldeal afronden'

Bij Club Brugge zijn er de komende dagen misschien wel een aantal interessante en leuke transfers op komst. Het knettert alvast van de geruchten.

Zo is er opnieuw heel wat interesse in Tajon Buchanan. Leeds United was een van de ploegen die meteen weer belangstelling toonde en doet dat ook tot op heden nog.

Ook Internazionale heeft interesse in de 24-jarige Canadese aanvaller, maar het is Leeds meer dan menens zo blijkt.

Dubbeldeal?

Volgens HITC heeft de Engelse club bovendien nog meer spelers van Club Brugge op het oog, want ook Noa Lang staat er op de radar.

Een unieke dubbeldeal waarbij beide aanvallende spelers vertrekken mag volgens het Britse medium niet worden uitgesloten. De toekomst zal de rest uitwijzen.