Supporters Union dreigen met boycot na opmerkelijke beslissing omtrent de Europa League

Vrijdagmiddag weet Union SG tegen wie het speelt in de achtste finales van de Europa League. De supporters? Die zijn alvast boos.

De thuiswedstrijd in de achtste finales van de Europa League zal gespeeld worden in het Lotto Park van Anderlecht.

Daar zijn duidelijke redenen voor: de capaciteit van OH Leuven is mogelijk te klein voor een topaffiche als Barcelona of Manchester United.

Politiezone

Bovendien ligt dat stadion in een andere politiezone dan de zone Brussel, wat een en ander ook praktisch moeilijker maakt.

Het Koning Boudewijnstadion van zijn kant is dan weer toe aan een renovatie, waardoor ook dat geen optie is ergens half maart.

© photonews

Dus bleef enkel het Lotto Park over, al zijn de supporters daar niet over te spreken. Integendeel zelfs: ze dreigen met een boycot.

"Spelen in het stadion van de rivaal is voor ons geen optie. Rekent onze directie op ons om er op 16 maart een groot feest van te maken? Wel, meneer Bormans, het zal zonder ons zijn", klinkt het in een statement van de Union Bhoys.