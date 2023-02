Zelfs Yves Lampaert mengt zich in de degradatiestrijd: "Een echte boer laat zijn kop niet hangen"

Vrijdagavond staat er een héél belangrijk duel op het programma in de Jupiler Pro League. Zelfs vanuit de koers mengen ze zich in de debatten.

Zulte Waregem tegen KV Kortrijk? Dat wordt een prangend duel tussen twee teams die elkaar altijd weten te prikkelen.

De fans? Die willen ook vooral de derby winnen, af en toe zelfs de Vlasico genaamd in Zuid-West-Vlaanderen.

Vlasico

En dus laaien de gemoederen op. Zeker gezien de situatie waarin beide ploegen zich momenteel bevinden, want de strijd tegen degradatie is volop bezig.

KV Kortrijk staat momenteel veertiende met 26 punten, Zulte Waregem volgt op plek zestien met 22 punten. Een kloof van vier punten, die zo goed als gedicht kan worden met een thuisoverwinning van Essevee.

Hoogspanning

In de heenwedstrijd in Kortrijk won Zulte Waregem, nu hebben de supporters en ex-spelers alvast de boel nog eens op scherp gezet.

In een videoboodschap porren ze de fanions aan om er te staan. Daarbij ook onder meer Yves Lampaert. Hij gaf in augustus nog eens de aftrap tegen Genk en is al langer dan vandaag supporter van Essevee.

"Een echte boer laat zijn kop nooit hangen", klinkt het onder meer. Ook Olivier Deschacht, Karel D'Haene, Frederik D'Hollander en vele anderen laten zich horen.