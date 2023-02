Anderlecht krijgt meer duidelijkheid over de blessure van Zeno Debast

Zeno Debast moest woensdag de training staken bij Anderlecht en miste de terugmatch in de Conference League tegen Ludogorets. Of Debast zal kunnen spelen tegen Standard is nog onduidelijk.

Anderlecht moest niet alleen Michael Murillo missen tegen Ludogerets door een schorsing, maar ook Zeno Debast viel een dag voor de match uit. Riemer moest daardoor schuiven in zijn opstelling. Arnstad stond zo op de rechtsachter, terwijl centraal achterin Sardella naast Vertonghen stond. Maar Anderlecht hoopt toch op een snelle terugkeer van Debast, want ook Kana en Delcroix zijn nog enige tijd out. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Anderlecht na verdere onderzoeken goed nieuws gekregen over de blessure van Debast. Die zou niet al te ernstig zijn, maar of hij zondag zal kunnen spelen tegen Standard is nog altijd erg onzeker. Riemer moet dus mogelijk ook tegen Standard iemand anders naast Vertonghen zetten centraal. Wellicht wordt dat dan weer Sardella.





Volg Anderlecht - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (26/02).