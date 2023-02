🎥 Gelukkig zijn tijden veranderd, anders had Dante Vanzeir in VS moeten rekenen op opmerkelijke 'Beckham-regel'

Dante Vanzeir is aan zijn avontuur in de VS begonnen. Daar hebben ze al opmerkelijke regels opgesteld in de loop der jaren, zo blijkt, in de evolutie van voetbal als populaire sport.

De ex-aanvaller van Union besprak zijn overstap naar New York Red Bulls in de MIDMID-podcast op PlaySports. Op een gegeven moment ging het over David Beckham, een klinkende naam die eerder besloot om Europa in te ruilen voor de VS. "Ik heb nog een verhaaltje over Beckham. Hij kwam naar Amerika. In de vluchten naar de matchen vloog hij in een gewoon vliegtuig, in Economy Class, tussen alle mensen."

Dat was daar toen nog de gewoonte. "Als voetballer was je daar niet bekend, maar Beckham was één van de bekendste. Die werd blijkbaar constant lastiggevallen voor foto's en handtekeningen. Die kon daar niet op zijn gemak zitten. Toen hebben ze een regel ingevoerd dat alleen de drie Designated Players in Business Class mogen vliegen."

Het is niet zo dat Vanzeir er nu nog voor moet zorgen dat hij bij die drie beste spelers is. Hij gaat er van uit dat inmiddels wel privé-vliegtuigen worden ingezet. "Ik denk dat die regel ondertussen is aangepast. Ik denk wel dat het deels privé geregeld is."