Nieuw product van Neerpede bij profs: Fredberg merkt progressie, Kindermans blij met afwenden interesse concurrentie

Opnieuw kan een product van Neerpede de stap zetten naar de profs. Fredberg en Kindermans zijn dan ook verheugd dat Ilay Camara zijn eerste profcontract bij Anderlecht heeft getekend.

De in Bonheiden geboren Camara is nu tot 2025 aan Anderlecht verbonden. De 20-jarige speler kan zowel als rechtsback, winger en centrale verdediger uitgespeeld worden. Hij genoot een flink deel van zijn jeugdopleiding bij OHL, om dan bij de U18 de overstap te maken naar Anderlecht. Dit seizoen heeft Camara al 5 assists achter zijn naam bij RSCA Futures.

Signed & sealed. Ilay Camara tekent zijn eerste profcontract bij paars-wit. 🟣⚪ https://t.co/2QypxXdTQn pic.twitter.com/CN7XYfKUKf — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) February 24, 2023

"Ilay heeft veel progressie getoond dit seizoen met onze RSCA Futures in de Challenger Pro League", looft Jesper Fredberg de jonge speler. "Hij is een technisch vaardige speler, met veel volume en hij speelt altijd met veel intensiteit. We kijken ernaar uit om hem dit seizoen aan het werk te zien in de Promotion Play-offs en we zullen hem blijven pushen om zijn ontwikkeling verder te zetten."

"lay heeft zich sinds zijn overstap in 2019, ondanks de moeilijke corona-periode, vlot aangepast en ontwikkeld. Hij heeft dit seizoen bij de RSCA Futures al een aantal knappe prestaties neergezet. Ondanks de interesse van andere clubs heeft Ilay beslist om zijn ontwikkeling verder te zetten bij RSCA en daar zijn we uiteraard heel tevreden mee", besluit Jean Kindermans, hoofd van de RSCA Belfius Academy.