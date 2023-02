Bijna failliet, zo erg was het gesteld met KAA Gent: "Wonder boven wonder hebben we het gered"

KAA Gent zoekt een investeerder die vers geld in de club kan brengen. Want het was de voorbije jaren heel precair bij de Buffalo's onthult voorzitter Ivan De Witte nu in HLN.

Nochtans kreeg Gent vele miljoenen van transfers. "Kijk, Covid heeft twee jaar lelijk huisgehouden. We hebben een aantal mooie transfers gedaan, zoals Jonathan David (31 miljoen, red.) en Roman Yaremchuk (17 miljoen, red.). Die opbrengsten moesten we gebruiken om de club staande te houden", zegt De Witte in HLN.

Hij laat dus blijken dat de club op het randje gestaan heeft. “De pandemie heeft ons meer dan 20 miljoen euro gekost. Alle loon- en onderhoudskosten bleven dezelfde. De Ghelamco bijvoorbeeld kost ons jaarlijks zes miljoen euro. Terwijl de inkomsten stil vielen. Dat deed pijn."

"Het geld van David en Yaremchuk dat we normaal herinvesteren in talentvolle spelers, staken we nu grotendeels in de club en de jeugd om die verder te laten functioneren. Wonder boven wonder hebben wij het gered zonder kapitaalsverhoging. Daar slaagden amper vijf clubs in.”