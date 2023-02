Commissaris komt met controversieel voorstel over pyrotechnische middelen

Het Belgische voetbal kreeg dit seizoen al vaak af te rekenen met pyrotechnisch materiaal. Daarvoor moet een oplossing gezocht worden.

Voor Philippe Boucar, commissaris van de Brusselse politiezone Zuid maar zelf ook voetballiefhebber, mag de charme van het voetbal niet verdwijnen.

Vuurpijlen en Bengaals vuurwerk brengen toeschouwers in gevaar, maar Boucar doet wel een controversieel voorstel waar de bevoegde minister zich niet in zal kunnen vinden.

“Wat mij betreft, zou het beter zijn als er in het stadion een vak wordt voorzien waarin ze dat materiaal georganiseerd en veilig kunnen aansteken”, stelt Boucar in Het Belang van Limburg voor.

De politie beschikt immers niet over voldoende middelen om in elk stadion iedereen te controleren. En vaak wordt dat materiaal op andere manieren in het stadion binnengebracht.