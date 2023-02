Smaakmaker van STVV steekt zich niet meer weg en gaat vol voor transfer

Er zijn nog zekerheden in het leven. Eén daarvan is ongetwijfeld Daiki Hashioka bij STVV.

STVV trekt zondagavond naar Sporting Charleroi. Na twee nederlagen op rij moet er dringend vertrouwen gevonden worden. Van een crisis is er echter nog geen sprake.

Toch wordt vooral gewezen naar het feit dat trainer Bernd Hollerbach na dit seizoen vertrekt. “Klopt, maar dat speelt geen rol. We werken allemaal hard om nog het beste van dit seizoen te maken, de coach incluis”, zegt smaakmaker Daiki Hashioka van STVV aan Het Belang van Limburg.

De Japanner rekent er zelf ook op dat hij volgend seizoen niet meer bij STVV zal zitten. “Iedereen mag weten dat ik hogerop mik. Als het deze zomer kan, graag. Ik ben nu twee seizoenen in België en in die tijd heb ik veel bijgeleerd. Ik voel me klaar voor de volgende stap.”

Deze winter was er voor Hashioka al de nodige interesse, zo voegt de speler er zelf nog aan toe. Tot een deal kwam het echter niet. “Ik lig nog onder contract bij STVV, dus zal het een club met centen moeten zijn”, klinkt het lachend.