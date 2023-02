Wat met de doelmannenkwestie bij Gent? "Dat speelde niet mee in beslissing" en "Lat hoger leggen voor allebei"

KAA Gent ging door in de Conference League. Met dank onder meer aan doelman Davy Roef, die onder meer een strafschop pakte tegen Qarabag. En wat nu?

Of Davy Roef zal spelen tegen Club Brugge zondag? Dat zal een ander paar mouwen zijn. Roef zelf blikte alvast vooruit: "We hebben vorig jaar ook in Brugge gewonnen na een moeilijke Europese wedstrijd."

Coach Hein Vanhaezebrouck liet zich uit over de zaak van zijn doelmannen: "Neen, het mogelijke idee van strafschoppen speelden niet mee in de keuze voor de doelman tegen Qarabag."

Vooruit met keepers

"De nul houden en een strafschop pakken? Dat had Paul Nardi ook kunnen doen. Ik ben blij voor Davy dat hij de nul houdt en dat hij een belangrijke strafschop heeft kunnen pakken."

© photonews

Om vervolgens zijn doelmannen aan te spreken: "We moeten nu vooruit, ook met onze keepers. Ze moeten de lat allebei hoger leggen en de prestaties nog omhoog krijgen en dan te zien hoever ze nog geraken, we hebben nu nog belangrijke matchen in de competitie en nog minstens twee extra wedstrijden in Europa."

Mogelijk dat Vanhaezebrouck de komende weken in de competitie opnieuw voor Nardi kiest en dan in de achtste finales van de Conference League nog twee kansen geeft aan Davy Roef. Of wie weet kiest hij voor een ander roteersysteem.