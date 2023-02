El Khannouss had stevig gesprek met Vrancken: Haar in de boter tussen de twee?

Tegen KV Oostende was Bilal El Khannouss bijna doelpuntenmaker. De week ervoor tegen KV Mechelen liep het fout met de youngster.

Tegen Mechelen haalde Wouter Vrancken Bilal El Khannouss vroegtijdig naar de kant. Er volgde een stevig gesprek tussen de twee, zo laat de Marokkaan weten.

“Het was niet goed in Mechelen”, gaf El Khannouss toe aan Het Belang van Limburg over die wedstrijd. “Dat besef ik. Vooral in de omschakeling liep van alles mis.”

Tegen KV Oostende scoorde El Khannouss. Toen werd duidelijk dat er geen haar in de boter zit. Hij sprintte naar Vrancken en sprong hem in de armen. Alles koek en ei dus weer tussen de twee. Het doelpunt werd echter afgekeurd.