Zlatan Ibrahimovic gelooft in Charles De Ketelaere: "Ik herken mezelf in hem"

Charles De Ketelaere kent een moeilijk eerste seizoen bij AC Milan, maar hij krijgt steun van een absolute legende en ploeggenoot. Die veel wijze raad heeft voor de talentvolle Rode Duivel.

Charles De Ketelaere kwam afgelopen seizoen voor 32 miljoen over van Club Brugge. Tot op heden kon hij nog niet zijn stempel drukken bij een AC Milan dat nog niet zijn vorm van vorig seizoen vond. Na 28 wedstrijden in het shirt van Milan kwam hij nog niet tot scoren en kon hij amper één keer een ploeggenoot bedienen. Te magere statistieken voor iemand die voor zo een som is gehaald. Zijn trainer gelooft in hem, maar ook één van de absolute legendes van de afgelopen twee decennia. Zlatan Ibrahimovic (41 jaar) ziet wat De Ketelaere in zijn mars heeft en wat heeft goede raad voor hem.

"Ik herken mezelf in hem. Ik herken mezelf toen ik mijn eerste stappen buiten Zweden zette. Het heeft me een jaar gekost. Het is moeilijk om weg te zijn van je land en je familie. Hij moet eraan wennen. Ik help hem zich thuis te laten voelen in de kleedkamer. Hij heeft één referentiewedstrijd nodig en één keer hij dat doet, dan zal hij niet te stoppen zijn. Als hij naar de trainer blijft luisteren komt dit in orde", besluit een wijze Ibrahimovic.