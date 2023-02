Vincent Kompany heeft wat te zeggen over toekomst van Wout Weghorst

Trainer Vincent Kompany kijkt enorm op van één van zijn spelers. Alleen speelt hij op dit moment niet voor Burnley.

Doordat Burnley in de Championship belandde, trok Wout Weghorst naar Manchester United. Daar doet de Nederlander het de laatste weken bijzonder goed.

Nochtans speelde hij vorig jaar geen al te denderend seizoen bij Burnley. Kompany is alvast onder de indruk van de speler die nog tot 2025 vastligt bij Burnley. Over een terugkeer volgend seizoen bij Burnley houdt Kompany zich in zijn typische stijl op de vlakte in een interview met LancsLive.

“Hij is een Premier League-speler en wij zijn een Championship-ploeg. Zolang dat niet verandert, kan ik niks over zijn toekomst zeggen”, klinkt het. “Laten we er eerst maar voor zorgen dat we doen wat we moeten doen: punten pakken. Dan komt er vanzelf een moment dat deze discussie relevant wordt, maar nu is dat nog niet het geval.”