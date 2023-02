Deze grote uitdaging moet Wouter Vrancken de komende weken tot een goed einde brengen

KRC Genk zal het de komende weken moeten stellen zonder Tolu Arokodare, de nieuwe spits die meteen een goeie indruk naliet. In de speelwijze van Wouter Vrancken heeft Genk weinig opties meer: Ally Samatta zal de komende weken de aanval moeten dragen.

De 30-jarige Tanzaniaan is echter niet meer de spits die hij in het seizoen 2018-2019 was toen hij er 32 binnenlapte in 51 matchen. Genk huurt hem dit seizoen en hij was veelal invaller voor Paul Onuachu. Dit seizoen scoorde hij nog maar 2 keer in 21 wedstrijden waarin hij in actie kwam.

Wel veel korte invalbeurten, want in totaal speelde hij nog maar 701 minuten in de competitie. Na het vertrek van Onuachu kreeg hij even een basisplaats, maar al snel dropte Vrancken aanwinst Arokodare in de spits. Die moet nu geopereerd worden aan de meniscus en zoiets neemt normaal toch een maand in beslag om van te revalideren.

Németh

Het gewicht van de aanval komt dus nu op de schouders van Samatta te liggen, want eerder liet Genk Andras Németh vertrekken naar Hamburg. De Hongaarse centrumspits had wel dat profiel van targetman dat Samatta niet heeft, maar wou zijn contract niet verlengen aan de voorwaarden die de Limburgers voorstelden.

Zullen ze daar spijt van hebben? Nee, want rechtlijnigheid in contractbesprekingen is iets wat Dimitri De Condé en co hoog in het vaandel dragen. Maar het zal dus aanpassen worden, want Samatta is iemand die in de ruimte wil aangespeeld worden. Mike Trésor vond hem wel al eens in de match tegen KVO, maar de kustploeg is nu niet meteen een referentie als tegenstander.

Evenwicht

Het wordt een uitdaging voor Wouter Vrancken om in de volgende belangrijke weken een evenwicht te vinden. Een andere centrumspits heeft hij niet meer voor handen of hij moet Paintsil van de flank weghalen. En die rendeert daar dit seizoen enorm goed.

Zonder grote man vooraan zullen we zien hoe flexibel de Genkse kern echt is. Krijgt Mike Trésor ook zijn andere maats in stelling? Want ze willen toch hun voorsprong zo groot mogelijk houden voor het begin van de play-offs.