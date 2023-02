Zulte Waregem heeft zware knopen door te hakken vanavond nu het in accuut degradatiegevaar zit

't Is hinken op twee gedachten bij Zulte Waregem. Stel je vandaag in de halve finale van de Beker van België je beste ploeg op? Of spaar je jongens voor de cruciale weken in de strijd tegen degradatie die eraan komen?

Voor aanvaller Zinho Gano is het duidelijk: een kans op een prijs laat je niet zomaar voorbijgaan. “De competitie primeert natuurlijk, maar als je de halve finales van de Beker van België bereikt, moet je ook vol durven te gaan voor een plekje in de finale", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Essevee verloor de heenmatch wel met 1-2 in eigen huis en moet in Mechelen dus een resultaat gaan halen. En... de komende weken krijgen ze achtereenvolgens OH Leuven, Gent, Standard en Antwerp voor de kiezen. Geen makkelijk programma als je van die 16de plaats wil weggeraken.

“Misschien is het wel in ons voordeel dat we nu op papier wedstrijden krijgen waarbij we misschien minder kans maken om te winnen. Maar het zal telkens op details aankomen", klinkt het bij Gano.