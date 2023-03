Alweer afscheid van een icoon: Franse WK-recordhouder Just Fontaine (89) is overleden

De Fransman Just Fontaine zette op het WK van 1958 het record van meeste doelpunten op één WK, 13, op zijn naam. Hij heeft dat record nog altijd.

Just Fontaine (89) speelde onder meer bij Cassablanca in Marokko en bij Nice en Reims in Frankrijk. Fontaine is vooral gekend van zijn legendarische WK van 1958 in Zweden.

Fontaine scoorde toen 13 goals in één toernooi, een record dat nog steeds staat. De Fransman scoorde ook in elke match minstens één keer. Vier van die dertien goals scoorde Fontaine in de troostfinale tegen West-Duitsland, de match eindigde op 3-6. De onlangs overleden Pelé en de West-Duitser Helmut Rahn scoorden op dat WK 7 goals.

In totaal speelde Fontaine slechts 21 keer voor het Franse nationale elftal, maar scoorde daarin wel 30 goals. Fontaine scoorde en speelde op geen enkel ander WK, maar staat wel nog altijd in de top vijf van de topschutterstand aller tijden.

Die stand wordt aangevoerd door Miroslav Klose met 16 goals. De Braziliaanse Ronaldo staat op twee met 15 goals, Gerd Müller staat op drie met 14 goals. Daarachter staan dan Just Fontaine en Lionel Messi gedeeld vierde met 13 goals.