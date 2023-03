Bondscoach komt met logische verklaring over waarom Diawara nu pas verwachtingen kan inlossen bij Anderlecht

Amadou Diawara kwam eind augustus over van AS Roma. Dat hij van de club kwam maakten dat de verwachtingen erg hoog lagen voor de Guinees.

Diawara ging pas op 31 augustus van AS Roma naar Anderlecht en miste dus de volledige voorbereiding. Diawara lijkt ondertussen eindelijk de verwachtingen te kunnen inlossen bij Anderlecht en speelt steeds meer.

Diawara had volgens de Guinese bondscoach Kaba Diawara dan ook een aanpassingsperiode nodig. Diawara speelde al sinds 2015 in Italië. "Hij moest wennen aan een nieuw land, een nieuw klimaat en een nieuwe cultuur. Dat alles met veel verwachtingen vanwege zijn referenties. Hij zette zichzelf onder druk", zegt Diawara bij DH Sport.

"Amadou raakte een keer geblesseerd. Daarna een tweede keer. Er was niets onlogisch aan, maar hij wilde zich forceren en zo snel mogelijk terugkomen. Hij voelde zich verschuldigd aan Anderlecht en wilde zijn transfer terugbetalen."

"Maar zo werkt het niet in het voetbal. Amadou had er beter aan gedaan zich te herstellen en terug te komen wanneer hij 100 procent fit was", klinkt het nog bij de bondscoach. Intussen lijkt Diawara wel 100 procent fit te zijn.