Eric Van Meir twijfelt niet meer: "Rode Duivel voor de generatie 2026"

De Rode Duivels zullen de komende jaren stevig veranderen. Al is het ook uitkijken welke koers bondscoach Domenico Tedesco wil varen met de ploeg.

Analist Eric Van Meir volgde vorige week met veel interesse de contractverlenging van Johan Bakayoko op. Van Meir is assistent bij de nationale U19 van Wesley Sonck en volgt de speler goed op.

Van Meir was wel onder de indruk dat ook Paris Saint-Germain nu al zoveel interesse in hem toonde, maar dat maakt duidelijk dat het potentieel om een echte topper te worden aanwezig is.

“Hij komt er wel”, zegt Van Meir aan Het Nieuwsblad. “Maar zoals bij elke jeugdspeler geldt: wie doorbreekt, moet de voeten op de grond houden als hij plots geld verdient. Dan moet je nóg meer geld willen verdienen. Hij is wel kandidaat voor 'generatie 2026', de Rode Duivels voor het volgende WK.”