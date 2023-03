Marc Coucke staat blijkbaar op bijzonder goeie voet met Barcelona-ster: "Gelukkige zesde verjaardag amigo"

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke heeft op Instagram een foto gedeeld met niemand minder dan Ferran Torres. De aanvaller van de Catalaanse topclub is vandaag immers jarig. Of toch een beetje.

Torres is één van die mensen die slechts één keer om de vier jaar verjaart. Hij is immers geboren om 29 februari in een schrikkeljaar. "Normaal word je vandaag nog maar zes jaar oud, maar goed...", schreef Coucke in zijn Instagram-stories bij een foto met de Spanjaard.

Opvallend dat Coucke op goeie voet staat met de spits van de Spaanse selectie. Al beweegt hij zich uiteraard in andere middens dan u en ik.