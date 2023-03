Na Gent en Zulte Waregem mengt ook Pro League zich in het debat: "Dat willen we zo snel mogelijk"

De VAR staat in het oog van de storm. In onder meer de wedstrijden Club Brugge - KAA Gent en KV Mechelen - Zulte Waregem ging de videoref schandelijk in de fout. Ook de Pro League wil meer transparantie.

Het wordt de laatste dagen steeds meer duidelijk: behalve de fouten van de VAR is de onwetendheid dé frustratie bij clubs én fans. Wat we daarmee bedoelen? Niemand - behalve de scheidsrechters - weet waarom er een check wordt gevraagd en wat er tijdens zo'n moment wordt gezegd.

We vragen ons als liga af hoe de recente VAR-beslissingen zijn kunnen gebeuren", aldus Lorin Parys in Het Laatste Nieuws. "We willen daarom graag zo snel mogelijk maximale transparantie over de communicatie van de VAR. Het is voor fans, spelers en clubs nodig dat we weten waarom de interventie wordt gevraagd en wat de discussiepunten zijn."

De CEO van de Pro League verwijst naar de manier van werken in het hockey. Daar kunnen de fans zelfs live meevolgen hoe de videoref beelden herbekijkt en een beslissing neemt. Ook onder meer KAA Gent opperde al voor zo'n wijziging. "We steunen onze fans en clubs in de vraag naar duidelijkheid."