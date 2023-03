Referee Department onderneemt actie en leidinggevenden zullen vrijdag meer uitleg geven

Bij het Referee Department is de kritiek van de voorbije dagen natuurlijk ook binnengekomen. Daarom willen ze komende vrijdag meer uitleg geven over wat er allemaal gebeurd is afgelopen weekend en in de bekermatch tussen KV Mechelen en Zulte Waregem.

Het Referee Department organiseert een rondetafelgesprek met journalisten van alle media. Daarbij zullen Herbert Fandel, de baas van de scheidsrechters, en Bertrand Layec, technisch directeur van de Belgische refs, aanwezig zijn. De discussie zal gaan over de gebeurtenissen met de VAR van de voorbije dagen. In Club Brugge-KAA Gent was er grote consternatie toen Tajon Buchanan geen rood kreeg en bij Cercle Brugge-Eupen was er de aanslag van spits Gassama op Cercle-doelman Majecki. Gisteren was er dan weer de rode kaart voor Essevee-speler Ciranni.