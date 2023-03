Christian Burgess heeft wat te zeggen over de kritiek van Vincent Janssen op de kleedkamers van Union

Een maand geleden werkte Union SG in eigen huis de heenmatch van de halve finales van de Beker van België af. Er kwam achteraf heel wat kritiek.

Zo spraken Toby Alderweireld en Vincent Janssen over de belabberde toestand van de kleedkamers in het Marienstadion. Eigenlijk eerste klasse onwaardig klonk het.

Christian Burgess moet daarmee lachen. “Maar het klopt dat de kleedkamers verschrikkelijk zijn”, vertelt hij aan de Waalse krant La Capitale. Toch denkt hij niet dat er een gebrek aan respect is van de kant van Antwerp.

“Het is gewoon een feit. Het laat zien hoe snel Union de voorbije jaren gegroeid is. Sommige dingen volgen niet zo snel als de sport. Persoonlijk denk ik dat we de kritiek als een compliment kunnen opvatten.”