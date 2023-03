Kylian Mbappé toekomstig ploegmaat van Rode Duivel? Superster zwengelt geruchten aan: "Enkel naar die club"

De Franse superster ligt nog onder contract bij Paris Saint-Germain, maar transfergeruchten zijn er altijd rond Mbappé.

Al zijn er heel weinig teams die hem lijken te kunnen betalen, want Mbappé is duur. Héél duur, bedragen van 350 miljoen euro tot een miljard euro circuleerden al.

Diverse Italiaanse topclubs toonden in het verleden al interesse, onder meer Juventus en Internazionale horen daarbij.

Maar in de nasleep van de FIFA Best Awards maandag heeft Mbappé die geruchten allemaal de kop ingedrukt.

🗣 Kylian Mbappe: "If I come [to Italy] it's only for #ACMilan." ❤️️🖤pic.twitter.com/UXXIf9X5rh