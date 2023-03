Scott Parker had gesprek met Tajon Buchanan: "Ik heb dit aan hem uitgelegd"

Tajon Buchanan was afgelopen weekend gespreksonderwerp nummer één. De speler van Club Brugge had rood moeten krijgen.

Buchanan kwam goed weg na een elleboogstoot in het gezicht van Gift Orban van KAA Gent. De scheidsrechter en de VAR besloten echter geen rode kaart te geven.

Trainer Scott Parker liet op zijn persconferentie weten dat hij deze week een gesprek had met de Canadees. “Over die specifieke situatie”, vertelt de Engelsman.

“De inhoud daarvan blijft intern. Buchanan is een speler die op het randje speelt. Daar mag je niet over gaan. In sommige momenten moet je de controle houden. We hebben hem uitgelegd wat we van hem verwachten. TJ is een goede gast, hoor.”