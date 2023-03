'Geoffke Deurne Noord' heeft uiteraard voorkeur qua tegenstander en komt met belangrijke boodschap voor ex-club

Om de voorkeur van 'Geoffke Deurne Noord' te kennen voor een tegenstander in de finale, moet je niet bepaald gestudeerd hebben. Uiteraard hoopt Geoffry Hairemans op een ontmoeting met ex-club Antwerp.

KVM zit alvast in de finale en daar moest het voor knokken. "Zulte Waregem is een stugge ploeg en moest maar één keer scoren. Zij speelden hard man op man. We wisten dat het strijden gingen zijn. In de eerste helft hadden we niet altijd de tweede bal. Je zag inderdaad wel wat stress, maar dat hoort erbij. Uiteindelijk maakt de manier waarop niet zoveel uit en hebben we het goed over de streep getrokken. Wij gaan naar de Heizel."

Een waarheid als een koe en dat is niet de eerste keer voor zijn club. "Ze zijn er al eens geweest een aantal jaar geleden. Jammer genoeg was ik er toen nog niet bij. Ik hoop dat we hetzelfde gaan neerzetten. We zijn de laatste weken gefocust. Voor onze fans is dit mooi. We hebben heel het seizoen achter de feiten aangelopen en nu komen we er een beetje door. Het is natuurlijk mooi dat dit er bijkomt. We moeten er van genieten."

Iedereen gaat hopen op twee Antwerpse teams in finale

Het spreekt ook voor zich welke ploeg Hairemans wil tegenkomen in de finale. "Dan bedoel je Union, zeker (lacht)? Neen, iedereen gaat wel een beetje hopen op twee Antwerpse ploegen in de finale. Dat zou het mooiste verhaal zijn. Ook voor de supporters. Ik hoop dat het donderdag in orde komt, voor Antwerp en voor mij persoonlijk ook. Zondag spelen we ook wel al op Antwerp."

Ten slotte heeft Geoffry Hairemans een duidelijke boodschap voor de spelers en fans van zijn ex-ploeg. "Ik gun hen de kwalificatie, maar natuurlijk geen bekerwinst. Het zou wel speciaal zijn om tegen hen te spelen." Nadat Mechelen zich geplaatst had, emotioneerde Steven Defour nog met een inspirerende speech. "De coach zei dat we er heel hard voor gewerkt hebben en dat we er blijven zijn in geloven."