KVO moet bijna winnen tegen Club, maar bij laatste zege zag wereld er nog helemaal anders uit

KV Oostende ontvangt vrijdagavond Club Brugge. En het is stilaan van moeten voor Oostende wil het de degradatie nog vermijden. De historie tegen Club Brugge zit hen wel dik tegen.

KV Oostende zit in vieze papieren. De kustploeg kon al 11 wedstrijden niet meer winnen in de Jupiler Pro League en pakte een schamele 3 op 33. In de stand staat KVO dan ook voorlaatste, op zes punten van de eerste veilige plaats.

Maar ze blijven strijdvaardig bij KVO: "Wat moeten we doen? Opgeven? We zitten nu eenmaal in deze situatie. Het moet ooit wel eens meezitten, denk ik dan", zegt middenvelder McGeehan bij Het Nieuwsblad.

Laatste punt tegen Club in Play Off 1

Ook tegen Club Brugge zit de historie van KV Oostende hen tegen. Ook tegen hen kon KVO al 11 wedstrijden geen punt meer pakken. De laatste zege dateert al van mei 2017, toen nog in Play Off 1.

De trainerswissel, waarbij Yves Vanderhaeghe vervangen werd door Dominik Thalhammer, was niet erg succesvol. Maar geloof in een ommekeer is er nog steeds. "Het geloof in deze groep, de trainer en onze manier van spelen is er nog steeds. Ik hoop dat we er allemaal samen zullen staan tegen Club", zegt McGeehan nog.