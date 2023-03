Nog een extra optie voor Tedesco op het middenveld? "Mijn kansen op de Rode Duivels zijn gestegen"

Domenico Tedesco zal binnenkort zijn eerste selectie voor de Rode Duivels moeten bekend maken. Heel wat spelers hopen dan ook op een kans bij de nieuwe bondscoach.

Een nieuwe bondscoach, een nieuwe wind? Het is uitkijken naar de eerste selectie van Domenico Tedesco als Belgisch bondscoach. Hoe groot zal de vernieuwing in zijn selectie zijn?

Eén speler die alleszins hoopt op een selectie is Albert Sambi Lokonga. Hij trok in januari op huurbasis van Arsenal naar Crystal Palace en stond daar de laatste twee matchen in de basis.

"Ik ken de nieuwe trainer niet en ik weet niet wat hij zal willen invoeren. Het is voor iedereen een verandering, maar het biedt nieuwe kansen. Hoe groot de kans is dat ik er straks bij zal zijn, dat kan ik niet zeggen. Maar ik denk dat ik nu weer een beetje meer kans maak dan voordien, omdat ik nu speelminuten krijg", zegt Lokonga bij RTBF.

Veel concurrentie op het middenveld

De concurrentie op het middenveld is echter wel groot met onder meer nog Lavia, Vranckx en Mangala als jonge middenvelders. En ook nog Tielemans, Witsel en Onana die al mee gingen naar het WK.

Lokonga maakte echter wel al zijn debuut bij de Duivels in september 2021 met een invalbeurt tegen Estland in de WK-kwalificatie, maar nadien kreeg hij geen kans meer bij de Duivels.