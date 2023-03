Europese tegenstander Anderlecht tankt vertrouwen voor afreis naar Brussel

Volgende week is het opnieuw tijd voor Europees voetbal. Ook 4 Belgische clubs komen in actie.

Eén van die vier is Anderlecht dat donderdag het Spaanse Villarreal ontvangt in het Lotto Park. De Spaanse subtopper was zowat de moeilijkste loting mogelijk voor Paars-Wit.

Want na enkele lastie weken met onder meer verliespartijen tegen Rayo Vallecano, Elche en Mallorca staat Villarreal er opnieuw. Momenteel staan ze op de 6e plaats in de Spaanse competitie, goed voor een Conference League-ticket.

Zaterdagmiddag ging VIllarreal met 0-2 winnen in Almeria. De bezoekers hadden bijna 75% balbezit maar wisten wel pas in het slot de ban te breken. Moreno scoorde een kwartier voor tijd de 0-1 en enkele minuten voor affluiten wist Morales de 0-2 te maken.

Meteen een les voor Anderlecht, dat nu al weet dat Villarreal er tot de 90e minuut vol voor gaat.